Essen

Seniorin fährt in Menge: Auch Fahrerin unter Verletzten

29.02.2020, 21:01 Uhr | dpa

Essen (dpa/lnw) - Bei dem Unfall an einer Straßenbahn-Haltestelle in Essen sind nach neuen Angaben der Polizei zwölf Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei auch die 81 Jahre alte Autofahrerin, die an der Haltestelle in eine Menschenmenge gefahren war. Sie sei ebenso im Krankenhaus wie ihr Beifahrer, ein älterer Mann. Drei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, vier Menschen seien schwer und fünf leicht verletzt, sagte der Sprecher. Wie es zu dem Vorfall kommen konnte, sei noch unklar.