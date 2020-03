Bei Brückenarbeiten gelöst

Stahlträger fällt auf Arbeiter – Bahnstrecke gesperrt

04.03.2020, 09:21 Uhr | dpa, t-online.de

Eine S-Bahn der Linie S3 nach Oberhausen am Essener Hauptbahnhof: Zwischen Essen-Altenessen und Oberhausen ist der Zugverkehr am Mittwoch unterbrochen. (Quelle: Rüdiger Wölk/Archiv/imago images)

Bauteile haben sich von einer Brücke in Essen gelöst und sind auf Gleisanlagen und Oberleitungen gestürzt. Ein Mann wurde dadurch verletzt. Zwischen Essen und Oberhausen fahren deshalb keine Züge.

Nach einem Unfall bei Brückenarbeiten, bei dem ein Arbeiter verletzt wurde, kommt es im Ruhrgebiet zu Einschränkungen im Zugverkehr. Bei Brückensanierungsarbeiten an der Bottroper Straße in Essen waren in der Nacht zu Mittwoch Bauteile auf Gleisanlagen und Oberleitungen gestürzt und hatten diese beschädigt. Durch die Wucht sei auch ein 50-jähriger Arbeiter vier Meter in die Tiefe gerissen worden, berichtet der WDR. Der Mann werde derzeit im Uniklinikum behandelt, Lebensgefahr bestehe nicht. Genauere Details zu seinem Gesundheitszustand sind derzeit nicht bekannt.

Wie die Bahn am Mittwoch mitteilte, ist der Zugverkehr zwischen Essen-Altenessen und Oberhausen unterbrochen. Züge des Fernverkehrs werden zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet – der Halt Oberhausen entfällt den Angaben vom frühen Mittwochmorgen zufolge. Wie lange die Störung dauern sollte, war zunächst unklar. Ein Bahnsprecher ging jedoch davon aus, dass die Störung nicht vor Donnerstag behoben werden kann. Die Bottroper Straße ist laut "WAZ" ebenfalls noch gesperrt.

Im Regionalverkehr waren die Züge der Linien RE 3, RB 32 und RB 35 betroffen – sie wurden teils umgeleitet oder entfielen auf Teilstrecken. Zwischen Essen-Altenessen und Duisburg werde von Abellio Ersatzverkehr mit Taxen und Bussen vorbereitet, hieß es am frühen Morgen. Die Aufräumarbeiten werden voraussichtlich bis zum Mittag dauern.