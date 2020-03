Einrichtung des Bundes

Experten wollen neues Fotoinstitut in Essen

Die Zeche Zollverein in Essen: Auf dem Gelände könnte beispielsweise das neue Fotoinstitut des Bundes entstehen. (Quelle: blickwinkel/Archiv/imago images)

Wo soll das neue Bundesinstitut für Fotografie entstehen? Düsseldorf galt bisher als Favorit. Eine Expertenkommission macht sich nun aber für den Standort Essen stark.

Nach Meinung einer Expertenkommission sollte ein neues Bundesinstitut für Fotografie in Essen angesiedelt werden. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) will mit einer solchen Einrichtung dafür sorgen, dass zum Beispiel Nachlässe wichtiger Fotografinnen und Fotografen in Deutschland gesichert werden.

Schriftlich beworben hätten sich Düsseldorf, Essen und Ulm. "Im Ergebnis sprechen sich die Profis hier für Essen aus", sagte Grütters nun in Berlin. Sie hatte das Gremium im Sommer berufen.

Eigentlich war Düsseldorf Favorit

Die Kommission favorisiert damit einen anderen Standort als in einem Parlamentsbeschluss angedacht. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im November 41,5 Millionen Euro für den Bau eines Fotoinstituts eingestellt – mit dem Standort Düsseldorf. Stadt und Land sicherten damals eine Kofinanzierung zu.

Der Beschluss sei eine "unerwartete Schützenhilfe", aber auch "ein bisschen irritierend" gewesen, sagte Grütters. Der Ausschuss habe leider nicht das Expertenvotum abgewartet, das bedauere sie. Sie halte es für seriös, die Meinung von Experten zu hören, wofür Bundesgelder ausgegeben werden sollten.

Was für Essen spricht

Grütters kündigte an, eine Machbarkeitsstudie für den Standort Essen in Auftrag zu geben. Aus Sicht der Kommission eignet sich die Stadt, weil sich dort bereits mehrere Einrichtungen mit Fotografie beschäftigen. Ein Gelände gebe es auf dem Campus Zeche Zollverein.

Grütters sagte, sie habe mit NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen gesprochen und sei zuversichtlich, dass sie die zugegebenermaßen "etwas knifflige politische Aufgabe" lösen könnten.