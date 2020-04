Essen

Frühling in NRW: Am Sonntag bis zu 22 Grad erwartet

04.04.2020, 17:53 Uhr | dpa

Warme Temperaturen von bis zu 22 Grad könnten die Menschen in Nordrhein-Westfalen am Sonntag noch mehr ins Freie locken als am Samstag. Bis zum Abend bleibe es wolkenlos und sonnig, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen. Nur vereinzelt seien bei schwachem bis mäßigem Wind hier und da kleinere Wolken am Himmel zu sehen.

Am Sonntagmorgen sei es noch kühl, so die Meteorologin. Bei Temperaturen von bis zu minus zwei Grad im Bergland und ein bis vier Grad im Flachland könne sogar Frost in Bodennähe auftreten. Tagsüber steigen die Temperaturen dann laut DWD aber an - auf 18 bis 22 Grad im Rheinland.