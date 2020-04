Unfallstelle gesperrt

Schwerer Unfall in Essen – zwei Tote

17.04.2020, 07:46 Uhr | t-online.de

In einem Tunnel auf der Essener Burggrafenstraße hat sich ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen sind ums Leben gekommen, eine Person wurde lebensgefährlich verletzt

Am frühen Freitagmorgen hat sich in Essen ein Verkehrsunfall in einem Tunnel der Burggrafenstraße zugetragen, bei dem zwei Pkw kollidiert sind. Zwei Menschen wurden tödlich verletzt, eine weitere Person schwebt in Lebensgefahr, wie "WAZ" und "Der Westen" berichten. Die Unfallstelle ist für den Verkehr gesperrt.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein Autofahrer gegen fünf Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr gerast sein und ein entgegenkommendes Auto gerammt haben. Dabei soll es sich um einen roten Hyundai und einen silbernen VW Bora handeln, heißt es.



Der Hyundai-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen des VW haben nicht überlebt.