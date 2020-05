Essen

Nach Verfolgung: Täter werfen Puzzle mit Geld in Flur

13.05.2020, 19:19 Uhr | dpa

Ein vor der Polizei mit einem Auto geflohenes Paar hat beim Einrücken der Beamten ein Kinderpuzzle in den Flur geworfen - und in der Packung befand sich ein fünfstelliger Geldbetrag. Das berichtete die Polizei am Mittwoch. Im Auto des Paares (35/32) fanden die Polizisten fremde Dokumente und EC-Karten sowie Drogenzubehör. Die genaue Höhe des Geldbetrags in der Puzzle-Packung blieb zunächst unklar.

Die beiden flohen am Dienstag vor der Polizei, nachdem sie bei einem illegalen Wendemanöver beobachtet worden waren. Danach fuhr das Paar, ohne sich an Verkehrsregeln zu halten, weg und entwischte der Polizei zwischenzeitlich kurz. An ihrem Wohnort wurden sie aber gestellt. Die zwei Täter müssen sich jetzt wegen mehrerer Strafanzeigen verantworten.