Essen

Warenhausschließungen bei Karstadt-Kaufhof auch in Hessen

19.06.2020, 16:09 Uhr | dpa

Der Kahlschlag im Filialnetz der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof trifft auch Hessen: In Frankfurt sollen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur die Karstadt-Filiale auf der Zeil sowie die Kaufhof-Filiale im Hessen-Center im Osten der Stadt geschlossen werden.

Außerdem stehen demnach auf der Streichliste der Unternehmensgruppe in Hessen die Karstadt-Filiale im Main-Taunus-Zentrum in Sulzbach, die Kaufhof-Filiale in Fulda sowie das "Schnäppchencenter" in Gießen. Nach eigenen Angaben betreibt das Unternehmen derzeit 18 Filialen sowie das Gießener "Schnäppchencenter" in Hessen. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind von den Schließungen in Hessen - ohne das "Schnäppchencenter" - 409 Beschäftigte betroffen, 235 davon alleine in der Filiale auf der Frankfurter Einkaufsmeile Zeil.

Insgesamt sollen bei Deutschlands letzter großer Warenhauskette 62 der 172 Filialen sowie zwei "Schnäppchencenter" dichtgemacht werden. Dieser Schritt sei "ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden", erklärte der Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Mit der Schließung und weiteren Sparmaßnahmen dürften mindestens 5000 der 28 000 Stellen in dem Konzern wegfallen.

Der Handelsriese war durch die Schließung aller seiner Filialen im Zuge der Corona-Pandemie in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen. Galeria Karstadt Kaufhof rechnet durch die Pandemie und den durch sie ausgelösten Konjunkturabschwung bis Ende 2022 mit Umsatzeinbußen von bis zu 1,4 Milliarden Euro.

Der Hessische Städtetag appellierte an die Konzernführung "alles Erdenkliche zu tun, um die Schließung von Kaufhof-Filialen und entsprechenden Massenentlassungen von Beschäftigten in Hessen zu verhindern". In einer Mitteilung bezeichnete der Präsident des Kommunalverbandes, Kassels Oberbürgermeister Christian Geselle (SPD), die Warenhäuser als Magnet für die Innenstädte: "Jede Schließung wirkt sich unmittelbar verheerend auf die Attraktivität von den zentralen Orten in unseren Städten aus."