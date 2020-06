Essen

Atze Schröder vermisst eine neue Generation von Stars

19.06.2020, 17:09 Uhr | dpa

Komiker Atze Schröder (54, "Alles Atze") fehlt es an neuen Stars, die er auf die Schippe nehmen kann. "Wenn ich alle zwei Jahre an meinem neuen Programm schreibe, dann gibt es immer einen Block, in dem vor allem Promis durch den Kakao gezogen werden", berichtete Schröder der "WAZ" (Sonntag). "Wer war auffällig, wer hielt seinen Arsch aus dem Fenster?" Allerdings seien das seit 20 Jahren eigentlich dieselben Namen, sagte Schröder. "Und das ist wirklich traurig."