Essen

Mann schlägt mit Samurai-Schwert auf Auto ein

15.09.2020, 05:45 Uhr | dpa

Ein Mann hat in Essen mit einem Samurai-Schwert auf ein Auto eingeschlagen. "Er ist auf keine Person losgegangen und hat sich dann in einen Hausflur verdrückt", sagte eine Sprecherin der Polizei in der Nacht zum Dienstag. Dort wurde der etwa 60-Jährige von den Beamten gestellt und in Gewahrsam genommen. Die "Bild" hatte zuvor berichtet. Warum der Mann auf das fremde Auto einschlug, war zunächst nicht bekannt. "Der Mann ist völlig durch den Wind, deshalb weiß man gar nicht was die Motivation war", so die Sprecherin weiter. Er habe einen leicht alkoholisierten Eindruck gemacht. "Außer, dass das Auto Macken hat, ist nichts passiert." Über die Höhe des Schadens konnte in der Nacht keine Angabe gemacht werden.