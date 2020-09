Essen

Wechselhaftes Wetter zu Wochenbeginn in Hessen

28.09.2020, 07:26 Uhr | dpa

Die Hessen müssen sich zu Beginn der neuen Woche auf wechselhaftes Wetter einstellen. Am Montag bleibe es im Bundesland "eher trocken", sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Morgen. Zunächst sei es noch nebelig, was sich aber im Laufe des Vormittags auflöse. Dann könne in Südhessen auch mal die Sonne auftauchen. Ansonsten bleibe es wolkig bis stark bewölkt - bei Temperaturen von zwölf bis maximal 17 Grad im Rhein-Main-Gebiet. In den kommenden Tagen trete gebietsweise Regen auf. Der Mittwoch werde aber mit mehr Auflockerungen etwas freundlicher, so die DWD-Expertin. Ein paar Tropfen Regen seien aber trotzdem möglich.