Essen

Wolken und Schneeregen am Adventswochenende in NRW erwartet

11.12.2020, 06:53 Uhr | dpa

Mit Schneeregen und Temperaturen bis an die sechs Grad startet Nordrhein-Westfalen in das dritte Adventswochenende. Im Laufe des Freitags ziehen leichte Niederschläge aus Richtung Eifel kommend über das Land, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In tiefen Lagen komme es dabei zu Schneeregen oder Regen, im Bergland rechnet der DWD mit Schnee und teils gefrierendem Regen. Dort bestehe bei Temperaturen zwischen drei Grad und dem Gefrierpunkt lokale Glatteisgefahr. Auch in der Nacht zu Samstag bleibt es in höheren Lagen bei bis zu minus 1 Grad frisch.

Auf dichte Wolken und etwas Regen müssen sich Menschen in NRW dann am Samstag und am Sonntag einstellen. Während am Samstag bis zu sieben Grad in der Spitze möglich sind, steigen die Temperaturen dem DWD zufolge am Sonntag auf bis zu neun Grad. In der Nacht zum Adventssonntag könne es in Hochlagen zu Frost und Glätte kommen. Insgesamt fließe etwas mildere Luft nach NRW, dazu bleibt es bedeckt.