Essen

Wechselhaftes Wetter zum Silvesterabend in NRW

31.12.2020, 14:51 Uhr | dpa

Zum Start ins neue Jahr wird es weitgehend nass und ungemütlich in Nordrhein-Westfalen. Der Silvesterabend zeigt sich je nach Gegend sehr wechselhaft. "Es wird Regionen geben, wo es ein bisschen regnet und schneit. Es wird aber auch Regionen geben, wo es niederschlagsfrei ist", so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen. Gegen Mitternacht würde es am ehesten im Norden von NRW zu leichten Auflockerungen kommen.

Die Temperaturen liegen dabei zwischen zwei und fünf Grad, in den Hochlagen zwischen minus zwei und ein Grad. In der Nacht ziehen dicke Wolken auf und vor allem in der Südosthälfte des Bundeslandes kommt es zu Niederschlag, häufig fällt auch Schnee oder Schneeregen. Im Norden lockert es sich hingegen etwas auf. Der Wetterexperte warnt auch vor Glättegefahr durch Schnee oder überfrierende Nässe.

Der erste Tag im neuen Jahr beginnt dann auch grau und bewölkt. Lediglich im Nordosten NRWs lockert es ein wenig auf. Im Bergland rechnet der Meteorologe am Vormittag noch mit Schnee und Glätte. Der Nachmittag wird dann trocken mit Temperaturen zwischen zwei und vier Grad. Hinzu kommt ein schwacher Wind aus Nordost.