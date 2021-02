Essen

DFB-Pokal: Zwei West-Duelle im Achtelfinale

02.02.2021, 02:01 Uhr | dpa

Zwei West-Duelle mit klar verteilten Rollen stehen heute in der ersten Hälfte des Achtelfinals im DFB-Pokal auf dem Programm. Um 18.30 Uhr empfängt Traditionsclub Rot-Weiss Essen als letzter Viertligist im Achtelfinale den Vorjahresfinalisten Bayer Leverkusen. In den Runden zuvor hatten die Essener Erstligist Arminia Bielefeld und Zweitligist Fortuna Düsseldorf ausgeschaltet.

Ab 20.45 Uhr empfängt Borussia Dortmund den Zweitligisten SC Paderborn. Nach dem Aus von Titelverteidiger Bayern München zählen Leverkusen und Dortmund zu den Favoriten im Wettbewerb. Insgesamt stellt Nordrhein-Westfalen mit acht Clubs gleich die Hälfte der 16 Vereine, die noch im Wettbewerb sind. Die anderen vier spielen am Mittwoch alle auswärts: Schalke muss in Wolfsburg antreten, Bochum in Leipzig, Köln in Regensburg und Mönchengladbach in Stuttgart.