Essen

Eon trennt sich von Strom- und Gasgeschäft in Belgien

05.02.2021, 18:02 Uhr | dpa

Der Energiekonzern Eon trennt sich von seinem Strom- und Gasgeschäft in Belgien. Die niederländische Eon-Tochter Essent verkaufe ihr belgisches Vertriebsgeschäft mit rund 500 000 Kunden an das dortige Energieunternehmen Luminus, teilte ein Eon-Sprecher am Freitag mit. Zur Höhe des Kaufpreises hätten beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch die Europäische Kommission. Der Vollzug werde im Sommer 2021 erwartet. Luminus gehört zu gut 68 Prozent dem französischen Energiekonzern EdF. Die restlichen Anteile halten belgische Kommunen und Regionen.