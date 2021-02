Essen

Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Bahn-Reisende

06.02.2021, 21:26 Uhr | dpa

Wegen des erwarteten heftigen Wintereinbruchs hat die Bahn nach eigenen Angaben in Münster und mehreren anderen Städten Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende organisiert. Dadurch sei man vorbereitet, falls Kunden wegen des Extremwetters ihr Reiseziel mit dem Zug nicht mehr erreichen könnten, sagte eine Sprecherin am Samstagabend. Auch das Servicepersonal an den Bahnhöfen sei verstärkt worden. Außerdem wolle man Reisenden mit Taxigutscheinen helfen, ihr Ziel womöglich doch noch zu erreichen.

Reisende sollten sich vor der Abfahrt auf jeden Fall informieren, ob ihr Zug fährt - entweder im Internet, in der Bahn-App oder unter der extra eingerichteten Hotline 08000 996633. Die Bahn hatte bereits im Vorfeld gewarnt, dass der erwartete Wintereinbruch zu Einschränkungen im Schienenverkehr führen könne. Die Menschen sollten sich an die Warnung des Deutschen Wetterdienstes halten und wenn möglich zu Hause bleiben, sagte eine Sprecherin.

Der Deutsche Wetterdienst warnte für weite Teile Ostwestfalens und des Münsterlands für die Nacht zum Sonntag vor starkem Schneefall und extrem starken Schneeverwehungen. Weiter südlich in Nordrhein-Westfalen gab es am Samstagabend zudem bereits Eisregen.