Essen

RWE-Chef Schmitz hört zwei Monate früher auf

08.02.2021, 17:03 Uhr | dpa

Rolf Martin Schmitz, Vorstandsvorsitzender von RWE, schaut in die Runde. Foto: Marcel Kusch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

RWE-Chef Rolf Martin Schmitz wird den Vorstandsvorsitz des Energiekonzerns zwei Monate früher an seinen designierten Nachfolger Markus Krebber übergeben als ursprünglich geplant. "In Abstimmung mit dem Aufsichtsrat werde ich Ende April mein Vorstandsmandat niederlegen, also kurz nach der Hauptversammlung", sagte Schmitz dem "Handelsblatt".

Eigentlich war die Stabübergabe an Finanzvorstand Krebber für den 30. Juni geplant, aber für Schmitz ist der Ablauf der Hauptversammlung nun der "perfekte Zeitpunkt für die Übergabe". Der 63-Jährige betonte: "Ich war seit 1998 in Vorstandspositionen, irgendwann ist dann auch mal gut."

Der Wechsel an der RWE-Spitze war bereits im April 2020 angekündigt worden. Schmitz saß seit 2009 im Vorstand des Energiekonzerns und ist seit 2016 Vorstandsvorsitzender.

Bei Markus Krebber wisse er RWE in guten Händen, sagte Schmitz: "Der Kernenergieausstieg ist verarbeitet, der Kohleausstieg in trockenen Tüchern, die Finanzlage solide - und RWE hat mit den erneuerbaren Energien wieder eine Perspektive."