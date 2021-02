Essen

Milde Temperaturen lassen letzten Schnee schmelzen

16.02.2021, 09:37 Uhr | dpa

Milde Temperaturen lassen am Dienstag die verbleibenden Schneedecken in Nordrhein-Westfalen tauen. Hatte Sprühregen bei leichtem Frost in den Höhenlagen am frühen Morgen in Ostwestfalen noch für glatte Straßen gesorgt, klettern auch dort die Temperaturen im Tagesverlauf auf bis zu 8 Grad Celsius, wie eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes am Dienstag in Essen sagte. "Wo es nicht schon geschmolzen ist, taut es jetzt."

Westlich des Rheins können sogar bis zu 14 Grad gemessen werden. Dabei bleibe es zeitweise bewölkt aber niederschlagsfrei. "Das ist fast schon frühlingshaft", sagte die Meteorologin weiter. Weil auch die kommenden Nächte selbst im Bergland frostfrei bleiben sollen, sei auch die Glättegefahr bis auf Weiteres gebannt. Im Wochenverlauf bleiben die Temperaturen mild, es ist aber auch immer wieder Regen angesagt.