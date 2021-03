Kiel

Kiel peilt in Essen ersten Einzug ins Pokal-Halbfinale an

03.03.2021, 01:16 Uhr | dpa

Holstein Kiel peilt im DFB-Pokal den ersten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte ein. Im Gastspiel beim Regionalligisten Rot-Weiss Essen hat die Mannschaft von Trainer Ole Werner am heutigen Mittwoch zudem die große Chance, als Semifinalist ein stattliches Erfolgshonorar in die Vereinskasse des Zweitliga-Zweiten zu spülen. Im vergangenen Jahr gab es für das Erreichen der Vorschlussrunde 2,8 Millionen Euro. Wegen der Corona-Einbußen werden es in dieser Saison rund 20 Prozent weniger sein.

"Es ist ein besonderes Spiel für unsere Mannschaft und ein besonderes Spiel für unseren Verein", fasste Erfolgscoach Werner die günstige Ausgangssituation zusammen. Bis auf Stefan Thesker (Anriss der Achillessehne) und Noah Awuku (Riss der Achillessehne) stehen den Norddeutschen beim Spiel im Ruhrrevier alle Profis zur Verfügung.