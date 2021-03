Nach Corona-Pause

Essener Museum Folkwang will kommende Woche wieder öffnen

05.03.2021, 08:18 Uhr | dpa

Nach der Corona-Pause durch den Lockdown möchte das Folkwang Kunstmuseum in Essen wieder öffnen – allerdings unter Auflagen.

Das Essener Kunstmuseum Folkwang geht nach den Bund-Länder-Beschlüssen davon aus, dass es in der kommenden Woche wieder öffnen kann. "Wir rechnen damit, dass wir das Haus ab Donnerstag wieder öffnen können", sagte Museumsdirektor Peter Gorschlüter der Deutschen Presse-Agentur. Das Museum erwartet die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW als Rechtsgrundlage für die Öffnung Anfang kommender Woche. Er sei "erleichtert" über die Beschlüsse, sagte Gorschlüter am Donnerstag.

Weil in der Stadt Essen die Wocheninzidenz über 50 liegt, werde ein Besuch des Museum nur mit Voranmeldung möglich sein, betonte Gorschlüter. "Das können wir leisten." Erfahrungen damit habe man bereits vor dem zweiten Lockdown bei der Sonderausstellung zum Werk Keith Harings sammeln können. Im Unterschied zu damals seien nun aber auch Voranmeldungen für den Besuch der Dauerausstellung nötig.

In dem Kunstmuseum wartet seit Anfang Februar die Großinstallation "The Happy End of Franz Kafka's "Amerika" des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger (1953-1997) auf Besucher. Parallel sollen in der Essener Villa Hügel, dem früheren Sitz der Industriellenfamilie Krupp, 120 Künstlerbücher und 100 Plakate Kippenbergers gezeigt werden. Diese Schau soll ebenfalls am Donnerstag geöffnet werden, sagte eine Sprecherin.