Leipzig

Leipziger Handballer mühen sich zu Heimsieg gegen Essen

04.03.2021, 20:50 Uhr | dpa

Mit etwas Mühe haben die Handballer des SC DHfK Leipzig den ersten Bundesliga-Heimsieg in diesem Jahr gefeiert. In einem Nachholspiel bezwang die Mannschaft von Trainer André Haber am Donnerstagabend in der Arena TUSEM Essen mit 26:23 (14:14). Bester Werfer beim Sieger war Martin Larsen mit sechs Toren.

Die Gastgeber hatten zunächst Probleme mit dem Tempospiel des Tabellenvorletzten und liefen über weite Strecken der ersten Halbzeit einem Rückstand hinterher. Vor allem Linksaußen Noah Beyer bekamen die Leipziger in den ersten 30 Minuten überhaupt nicht in den Griff.

Nach der Pause stabilisierte sich der DHfK in der Abwehr jedoch enorm und erspielte sich nach fünf Treffern in Serie zum 21:17 erstmals ein kleines Torepolster. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und profitierten auch von leichten Fehlern der Leipziger im Angriff.

Als die Partie in der Schlussphase zu kippen drohte, avancierte der ehemalige TUSEM-Spieler Luca Witzke mit zwei wichtigen Treffern zu einem Sieggaranten für die Leipziger.