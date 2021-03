Essen

Brenntag verdient operativ mehr: Erwartungen übertroffen

10.03.2021, 07:56 Uhr | dpa

Der Chemikalienhändler Brenntag hat 2020 dank eines starken Schlussquartals nicht so stark unter der Corona-Krise gelitten wie von Experten befürchtet. Der Umsatz fiel im vergangenen Jahr um acht Prozent auf rund 11,8 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Essen mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda), der als wichtiger Gradmesser für die operative Entwicklung gilt, zog dagegen um sechs Prozent auf 1,06 Milliarden Euro an.

Unter dem Strich ging der Gewinn leicht auf 466,5 Millionen Euro zurück. Die Dividende soll trotzdem um zehn Cent auf 1,35 Euro erhöht werden. Umsatz, operatives Ergebnis und Dividende fielen besser aus, als Experten erwartet hatten. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern trotz der bestehenden Unsicherheiten mit einem Anstieg des operativen Ergebnis auf 1,08 bis 1,18 Milliarden Euro. Auch hier liegt das Unternehmen über den Erwartungen der Analysten.