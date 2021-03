Essen

DWD hält unwetterartige Windböen am Donnerstag für möglich

11.03.2021, 11:29 Uhr | dpa

Der Deutsche Wetterdienst hält orkanartige Böen im Norden Nordrhein-Westfalens am Donnerstagmittag und -nachmittag weiterhin für möglich. Die Wetterexperten wollen dann entsprechende Unwetterwarnungen für die betroffenen Landkreise veröffentlichen, wie eine Meteorologin am Vormittag in Essen sagte. In einer Vorwarnung hatte der DWD bereits vor kräftigen Schauern und Gewittern mit örtlich orkanartigen Böen der Windstärke 11 gewarnt. Die Böen sollen demnach im Laufe des Nachmittags und des Abends zögerlich nachlassen. Die Gewitter können aber bis in die Nacht zum Freitag anhalten.

Aus Sicherheitsgründen hat der Kreis Recklinghausen sein in einer Leichtbauhalle untergebrachtes Impfzentrum in Recklinghausen für vier Stunden bis zum Nachmittag geschlossen. Alle, die zwischen 11.00 und 15.00 Uhr eigentlich einen Termin haben, sollen kurzfristig einen Ersatztermin bekommen, hatte der Kreis am Mittwoch berichtet. Laut Kreis finden donnerstags aktuell nur Impfungen von impfberechtigten Berufsgruppen statt. Personen ab 80 Jahren werden an den übrigen sechs Tagen in der Woche geimpft.

Der Kreis Wesel nahm wegen der Wetterlage nicht an dem landesweiten Probealarm teil. "Damit es durch das Heulen der Sirenen während des Sturms nicht zu Verunsicherung oder Missverständnissen kommt, sagen wir den Probealarm dieses Mal ab", hatte der Kreis am Mittwoch mitgeteilt.