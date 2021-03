Essen

Küche in Mehrfamilienhaus gerät in Brand: 2 Verletzte

15.03.2021, 05:51 Uhr | dpa

Eine Mutter und ihr Sohn im Kleinkindalter sind bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Essen verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im zweiten Obergeschoss des Hauses am Sonntag zu einem Brand, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Mutter und ihr Kind konnten sich zu Nachbarn retten. Als die Feuerwehr eintraf, standen Teile der Kücheneinrichtung in Flammen. Die Rettungskräfte konnten das Feuer schnell löschen. Die Frau und das Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht.