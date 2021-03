Essen

Trotz Wolken immer wieder Sonnenschein

25.03.2021, 07:05 Uhr | dpa

In der zweiten Wochenhälfte bleibt es in Nordrhein-Westfalen wolkig. Immer wieder könne jedoch die Sonne durchlugen, sagt eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Am Freitag soll es mehr Sonnenschein geben als am heutigen Donnerstag. Die Temperaturen liegen nach Angaben des DWD bei milden 16 Grad. Pünktlich zum Wochenende ziehe in der Nacht zum Samstag starker Wind, Regen und Wolken auf, so die Meteorologin. Im Bergland könne es schneien.