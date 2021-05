Essen

89-Jähriger fährt Polizisten an

03.05.2021, 12:59 Uhr | dpa

Ein 89 Jahre alter Autofahrer hat in Essen beim Losfahren einen Verkehrspolizisten angefahren und verletzt. Der Beamte nahm am Freitag gerade einen Verkehrsunfall auf und stand neben seinem Motorrad, als er von dem Wagen des Seniors erfasst wurde. Der Polizist wurde dabei zwischen dem Auto und seinem Motorrad eingeklemmt, wie die Polizei Essen am Montag mitteilte. Als der Mann zurücksetzte, prallte er außerdem gegen den Wagen einer 80-Jährigen. Der Polizeibeamte kam in ein Krankenhaus. Die genaue Unfallursache wird nun ermittelt.