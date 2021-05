Essen

Wechselhaftes Wetter in Hessen bis zum Wochenende

06.05.2021, 09:19 Uhr | dpa

Bis zum Wochenende bleibt es in Hessen bewölkt und regnerisch. Bei Temperaturen zwischen 11 bis 13 Grad wird es am Donnerstag "für diese Jahreszeit deutlich zu kühl", teilte ein Meteorologe des Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Auch am Freitag kann es vereinzelt Schauer und kurze Gewitter geben. Die Höchstwerte erreichen 10 Grad im Norden und 14 Grad im Süden.

In der Nacht zu Samstag klingen die Schauer dann allmählich ab. Tagsüber gibt es laut Vorhersage nur noch wenige Schleierwolken und es wird zunehmend sonnig. Die Temperaturen steigen auf maximal 19 Grad, bevor es am Sonntag hochsommerlich wird: Bei Höchstwerten zwischen 25 und 28 Grad setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Dabei weht ein starker Wind.