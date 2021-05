Essen

Sonniges Wetter am Muttertag: Wochenstart aber durchwachsen

08.05.2021, 17:36 Uhr | dpa

Viel Sonne und bis zu 28 Grad: Die Menschen in Nordrhein-Westfalen können sich auf einen sommerlichen Muttertag freuen. Für den Monat Mai werde es am Sonntag sehr warm, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag in Essen.

Bei lockerer Bewölkung und viel Sonnenschein erreichen die Höchsttemperaturen demnach 25 bis 28 Grad. Lediglich im Nordwesten des Landes sollen im Tagesverlauf dichtere Wolken aufziehen. Etwa am Niederrhein sind laut DWD ein paar Schauer möglich. Auch kurze Gewitter seien am Nachmittag oder Abend nicht ausgeschlossen.

Die neue Woche beginne schließlich wieder wechselhaft und regnerisch, so die Expertin. Sonniges Wetter sei dann nicht mehr zu erwarten. Auch die Temperaturen kühlen ab: Am Montag wird es laut DWD maximal 22 Grad warm, am Dienstag nur noch bis zu 19 Grad.