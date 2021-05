Kostengünstige Technologie

RWE baut Testanlage für Stromerzeugung mit Flugzeug

18.05.2021, 16:25 Uhr | dpa

Ein Schild mit dem RWE Logo steht vor der RWE Konzernzentrale in Essen: Der Energiekonzert möchte Strom durch Flugwind gewinnen. (Quelle: Caroline Seidel/dpa)

Strom durch Flugzeuge? Der Essener Energiekonzern RWE möchte das möglich machen und errichtet eine Testanlage in Irland.

Der Energiekonzern RWE will Höhenwinde für die Stromproduktion nutzen. In Irland errichtet der Stromversorger ein Testzentrum für Flugwindkraftanlagen. Die Baugenehmigung sei jetzt erteilt worden, teilte RWE am Dienstag mit.

Bei der geplanten Demonstrationsanlage soll ein Segelflugzeug mit einer Spannweite von zwölf Metern zu Einsatz kommen, das über ein Kabel mit einem Generator am Boden verbunden ist. Durch den Zug des Flugzeugs an dieser Leine wird gegen den Widerstand des Generators Strom erzeugt. Da das Einholen des Seils nur einen Bruchteil des erzeugten Stroms benötigt, liefert die konstante Ein- und Ausfahrbewegung kostengünstigen Strom, betont RWE.

Flugwindkraftanlagen erbringen den Angaben zufolge derzeit Leistungen zwischen 100 und 200 Kilowatt. Durch Weiterentwicklungen seien Leistungen im Megawattbereich möglich. Das könne die kostengünstige Technologie auch für den kommerziellen Einsatz in großen Windparks attraktiv machen.