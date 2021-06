Essen

Starke Unwetter am Fronleichnam-Wochenende in NRW erwartet

03.06.2021, 10:02 Uhr | dpa

Der Dom spiegelt sich am Morgen in einer Pfütze. Foto: Oliver Berg/dpa (Quelle: dpa)

Am Fronleichnam-Wochenende könnte es in Nordrhein-Westfalen starke Unwetter geben. Der Donnerstag beginnt zunächst freundlich, bevor sich im Tagesverlauf örtliche Gewitter mit Starkregen und Hagel ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mitteilte. "Dabei können schon mal 30 bis 40 Liter pro Stunde herunterkommen", sagte der Meteorologe. Vor allem am Nachmittag und Abend sei mit Unwettern zu rechnen. Die Temperaturhöchstwerte liegen bei 22 bis 27 Grad.

In der Nacht zu Freitag lassen die Gewitter laut DWD zunächst etwas nach. Doch auch am Wochenende bleibe das Unwetterrisiko hoch, sagte der Meteorologe. Ortschaften vom Niederrhein bis ins westliche Münsterland könnten von Gewittern verschont bleiben. Bei Höchstwerten von 22 bis 27 Grad weht ein schwacher Wind.

Auch am Samstag soll es der Vorhersage zufolge Schauer und Gewitter geben. Auch Sturmböen und Hagel seien möglich. Die Temperaturen erreichen maximal 26 Grad.

Möglicherweise beruhigt sich die Situation am Sonntag etwas und Gewitter treten nur noch im Osten des Landes auf. Die Höchstwerte erreichen voraussichtlich 19 bis 23 Grad.