Essen

451 Kilo Kokain entdeckt: Schwarzmarktwert 31 Millionen Euro

09.07.2021, 11:20 Uhr | dpa

Kokain im Schwarzmarktwert von etwa 31 Millionen Euro hat der Zoll in einem Überseecontainer im Rheinkreis Neuss sichergestellt. Entdeckt wurden am 1. Juli insgesamt 451 Kilogramm Kokain, wie das Zollfahndungsamt Essen am Freitag mitteilte. Es handele sich um die größte jemals vom Zoll in NRW entdeckte Kokainmenge.

Die Drogen waren in ziegelgroßen Blöcken in 13 Sporttaschen deponiert. Nach ersten Ermittlungen befand sich der verplombte Container auf dem Seeweg von Brasilien nach Rotterdam. Entdeckt wurden die Taschen beim Entladen des Containers von Mitarbeitern einer Firma, die den Zoll verständigten. Der legale Inhalt bestand aus Klebstoffen. Die Zollfahnder gehen davon aus, dass das Rauschgift in Südamerika produziert wurde. Wo genau, ist noch unbekannt. Die Ermittlungen zu den Absendern und den Empfängern dauern an.