"Wir sind in Todesangst"

Essener Student sitzt in Kabul fest und bittet um Hilfe

Menschen am Flughafen von Kabul: Auch ein Essener Student mit seiner Familie befindet sich noch in Afghanistan und möchte so schnell wie möglich das Land verlassen. (Quelle: NurPhoto/privat/imago images)

Immer noch befinden sich deutsche Staatsangehörige in Kabul. Insbesondere der Weg zum Flughafen ist gefährlich, denn die Taliban kontrollieren die Stadt – für einen Essener Studenten aus Afghanistan eine brenzlige Situation.

Der Essener Lehramtsstudent Isa Ataie hat sich mit einem verzweifelten Aufruf aus Afghanistan an die Bevölkerung gewandt. Ataie versuche zusammen mit seiner Familie aus Kabul nach Deutschland zurückzukehren, wie der 25-Jährige in einem Instagram-Post beschreibt. Doch auf dem Weg zum Flughafen seien Schüsse in Richtung des Autos der Familie abgefeuert worden. Der Post von Dienstag wurde bislang über 8.600 Mal kommentiert.

Nach seinen Angaben sei die Familie Anfang August, als die Lage noch weitaus weniger brenzlig war, aufgebrochen, um ihre Heimat zu besuchen. Ataie selbst ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Seine Wurzeln liegen aber in Afghanistan, wie er schreibt. Die Rückflüge wurden laut des Postings nach der Machtübernahme der Taliban gecancelt. Ataie habe daraufhin das Auswärtige Amt kontaktiert und sich mit seiner Familie eigenständig auf zum Hamid Karzai International Airport in Kabul gemacht.

Stimmung am Flughafen "rau und aggressiv"

"Vor dem militärischen Teil des Flughafens haben die Taliban ihre Checkpoints errichtet. Sie haben niemanden durchgelassen. Wir zeigten ihnen unsere deutschen Pässe. Die Stimmung wurde jedoch immer rauer und aggressiver. Unserem Fahrer wurde mit Schlägen gedroht und unser Auto umzingelt", schreibt der Student. Anschließend sollen außerdem Schüsse gefallen sein. "Man sagte uns, dass wir uns 'verpissen sollen", heißt es in dem Instagram-Post weiter. "Wir waren gezwungen, zurückzukehren".

Ein US-Marine eskortiert Mitarbeiter des Außenministeriums am Hamid Karzai International Airport in Kabul im Rahmen ihrer Evakuierung: Die militant-islamistischen Taliban haben innerhalb kurzer Zeit die Macht in Afghanistan übernommen. (Quelle: Campbell/dpa)



Momentan befinde sich die Familie an einem sicheren Ort, heißt es. Dennoch: "Meine Familie hat Todesangst". Daher versucht er Kontakt zur Bundesregierung aufzunehmen. t-online versuchte, den jungen Mann zu kontaktieren, um seine Geschichte zu bestätigen – wegen der Internetverbindung in Afghanistan gestaltet sich das aber schwer.

Stadt Essen will Studenten helfen



Nun versuchen Freunde von Ataie dem 25-Jährigen und seiner Familie zu helfen. Einer schreibt in einer Instagram-Story: "Ich bin beziehungsweise konnte bisher in Kontakt mit Heiko Maas und Thomas Kufen treten. Man sagte mir, dass man sich drum kümmern wird."

Eine Sprecherin der Stadt Essen bestätigte t-online auf Nachfrage, dass es bereits mehrere Telefonate der Stadt mit dem Studenten gab. Es handele sich neben dem 25-Jährigen um fünf weitere Familienmitglieder, von der eine Person nicht die deutsche Staatsangehörigkeit habe. Ob alle aus Essen kommen, sei unklar. Außerdem stehe man in Kontakt mit einem Verbindungsmann in Kabul.

"Wir versuchen jetzt, Kontakt herzustellen"

Auch die Deutsch-Afghanische Gesellschaft wurde demnach eingeschaltet. Diese hat unter anderem ein Büro in Essen und in Kabul. In einem Landsleute-Schreiben des Auswärtigen Amtes heißt es, Ausreisewillige müssten die Gefahr auf dem Weg zum Flughafen selbst einschätzen. Hier könne die Deutsch-Afghanische Gesellschaft eventuell mit einem Transport helfen, so die Stadt-Sprecherin. "Wir versuchen jetzt mehrere Kontakte herzustellen, um da vor Ort zu unterstützen, damit die Möglichkeit besteht, zum Flughafen zu kommen und dann auch in den Flughafen zu gelangen."

Wie die Stadt weiter mitteilt, sei derzeit nur klar, dass sich Ataie und seine Familie noch nicht am Flughafen befinden. Bereits am Dienstag konnte eine junge Essenerin mit ihrer Tochter aus Kabul ausreisen, wie die WAZ schreibt. Die Stadt bestätigte dies. Außerdem konnten laut der Verwaltung eine Essener Entwicklungshelferin und ein Essener Journalist Kabul verlassen.