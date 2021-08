Menschen sitzen fest

Essener Student verzweifelt in Kabul – "Wir sind am Ende"

21.08.2021, 13:59 Uhr | tme, t-online

Weiterhin herrscht Gewalt am Flughafen Kabul. Euronews-Reporterin Anelise Borges hat darüber mit dem Botschafter von Afghanistan in Sri Lanka gesprochen. (Quelle: Euronews German)

Die Lage am Flughafen in Kabul ist weiter angespannt. Ein Essener Lehramtsstudent will Afghanistan so schnell wie möglich verlassen – doch seine Fluchtversuche misslingen.

Der in Kabul gestrandete Lehramtsstudent Isa Ataie aus Essen (Nordrhein-Westfalen) ist offenbar erneut mit einem Versuch gescheitert, Afghanistan über den Hamid Karzai International Airport zu verlassen. Das teilte der 25-Jährige auf Instagram am Freitag mit. Bereits zuvor hatte er über das Soziale Netzwerk über seine Situation berichtet.



Wegen der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban in Afghanistan versuchen derzeit Tausende Menschen, das Land zu verlassen. Besonders in der Hauptstadt Kabul herrschen chaotische Zustände rund um den Flughafen.

Denn von dort starten die internationalen Evakuierungsflüge, die für viele Menschen den oft einzigen Ausweg darstellen, um vor den Taliban in Sicherheit zu gelangen.



Evakuierte stehen vor einer C-17 Globemaster III Schlange: Tausende wollen Afghanistan nach der Machtübernahme der radikal-islamistischen Taliban über den Flughafen in Kabul verlassen. (Quelle: Guevara/Reuters)



"Wir wurden wieder beschossen"

Einer von ihnen ist Ataie, der einen Hilferuf über Instagram abgesetzt hatte. "Wir sind in Todesangst", schrieb der 25-Jährige am Mittwoch. Sein Beitrag wurde von vielen Nutzern in Deutschland verbreitet. Nun hat er sich erneut über das Soziale Netzwerk gemeldet – denn er sitzt immer noch fest. "Update von Donnerstag, den 19.8.", schreibt er über seinem Eintrag.

Menschen ducken sich vor Gewehrfeuer am Flughafen in Kabul: Eine Situation, wie sie auch der Essener Lehramtsstudent erlebte. (Quelle: Shahryar/Reuters)



"Wir haben heute einen zweiten Versuch gewagt, über den militärischen Teil des Kabuler Flughafens auszureisen," schildert er. "Wir wurden stattdessen wieder beschossen und mit Tränengas angegriffen vom US-Amerikanischen Militär", behauptet Ataie in dem Beitrag. Er habe den US-Soldaten mit Pässen "zugewunken".



Schwester ging am Flughafen verloren

Während des Tränengas-Einsatzes sei seine 14-jährige Schwester verschwunden, "weil Panik ausbrach". Inzwischen habe er sie jedoch finden können. Der 25-Jährige schreibt: "Wir sind am Ende. Wir kommen hier nicht raus." Mit wem genau Atiae unterwegs ist, lässt sich derzeit nicht verifizieren, in seinem Beitrag spricht er von seiner Mutter und Schwester.

Wie gefährlich die Lage rund um den Flughafen ist, zeigt ein Vorfall, der am Freitag bekannt wurde. Demnach wurde ein Deutscher auf dem Weg zum Flughafen in Kabul angeschossen. "Er wird medizinisch versorgt, es besteht aber keine Lebensgefahr", sagte die Stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer dazu. Bisher hat die Bundeswehr etwa 1.700 Menschen über eine Luftbrücke in Sicherheit gebracht.