Großfeuer in Reifenlager

Rauchsäule über Bochum – Autobahn voll gesperrt

24.08.2021, 11:17 Uhr | t-online

In der Nacht ist ein Großfeuer in einem Bochumer Reifenlager ausgebrochen. Die Bevölkerung wurde per App vor dem Rauch gewarnt.

Ein Brand auf einem Gelände mit alten Reifen hat für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Bochum gesorgt. Auf einem 200 Quadratmeter großen Gelände im Stadtbezirk Mitte waren 180 Einsatzkräfte seit dem frühen Dienstagmorgen mit dem Löschen der Flammen beschäftigt. Ein Mitarbeiter der Feuerwehr sprach von einer "massiven Rauchwolke" über der Stadt.

Über die Warn-App Nina bat die Stadt Anwohner, Türen und Fenster zum Schutz gegen Geruchsbelästigung und Rauch geschlossen zu halten. Die angrenzende A40 war nach Angaben der Feuerwehr voll gesperrt. Auch der Bahnverkehr der Linie RB 46 von Gelsenkirchen nach Bochum musste eingestellt werden.

Einsatz dauert voraussichtlich noch mehrere Stunden

Ein Anrufer hatte das Feuer um 1.58 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, brannten Hunderte Autoreifen auf einer Fläche von rund 1.600 Quadratmetern. "Sofort wurde eine Alarmstufenerhöhung veranlasst", teilte die Feuerwehr mit.



Weiter hieß es: "Neben dem Vollalarm der Feuerwehr Bochum wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr Herne, Gelsenkirchen, Essen, Dortmund, Ennepetal, Merklinde, des Technischen Hilfswerk, der Stadtwerke Bochum, der Deutschen Bundesbahn, der Polizei sowie des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW hinzualarmiert."

Nach dreieinhalb Stunden war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten werden sich nach Einschätzung der Feuerwehr jedoch noch mehrere Stunden hinziehen.