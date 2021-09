Suche in Essen

61-Jähriger aus Wohngruppe wird vermisst

28.09.2021, 08:10 Uhr | t-online

In Essen sucht die Polizei nach einem 61-jährigen Mann, der seit Sonntagabend in seiner Wohngruppe vermisst wird. Er könnte sich in einer anderen Stadt oder in einem anderen Bundesland aufhalten.

Seit Sonntagabend um etwa 21.30 Uhr wird der 61-jährige Paul S. in Essen vermisst: Der Mann, der in einer Wohngruppe an der Überruhrstraße lebt, war dort nicht mehr auffindbar.



Er ist kognitiv beeinträchtigt und nicht sonderlich gut zu Fuß – nutze allerdings regelmäßig den öffentlichen Nahverkehr, wie die Polizei mitteilte. Daher sei es nicht ausgeschlossen, dass der Mann sich in einer anderen Stadt oder gar einem anderen Bundesland aufhalte.

Vermisster Paul S. in Essen: Polizei sucht 61-Jährigen

Beschrieben wird Paul S. als etwa 1,90 Meter groß, mit kräftiger Statur und einem Oberlippenbart. Er trage eine orangene Jacke, blaue Jeanshose sowie weiße Turnschuhe.

Wer den 61-Jährigen sieht oder Hinweise auf seinen aktuellen Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei Essen zu melden.