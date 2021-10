Essen

Wolken und einzelne Schauer in Nordrhein-Westfalen

13.10.2021, 08:25 Uhr | dpa

Es wird wolkig und nass in Nordrhein-Westfalen. Der Mittwoch beginne mit örtlichem Nebel, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Im Laufe des Tages bleibt es wolkig bis stark bewölkt, vereinzelt können einzelne Schauer auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 10 bis 14 Grad. In der Nacht zum Donnerstag fallen die Temperaturen auf 9 bis 6 Grad.

Der Donnerstagmorgen startet ebenfalls mit Wolken, die sich später von Nordwesten auflockern. Im Tagesverlauf sollen einzelne schwache Schauer fallen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 bis 11 Grad.