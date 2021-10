Essen

Sturm und Gewitter: Orkanartige Böen möglich

20.10.2021, 08:09 Uhr | dpa

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich auf Unwetter mit schweren Sturmböen einstellen. Am Mittwochmorgen nehme die Bewölkung zunächst zu, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Im Tagesverlauf gibt es einzelne Schauer sowie starke bis stürmische Böen, am Abend können vereinzelte Gewitter auftreten. Die Temperaturen erreichen maximal 14 bis 16 Grad. Ab Mitternacht kommt Sturm mit schweren bis orkanartigen Böen im Bergland auf.

Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, vereinzelt sind Schauer und kurze Gewitter möglich. Im Tagesverlauf können erneut schwere bis orkanartige Böen auftreten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 10 und 14 Grad. Am Abend soll von Westen der Wind nachlassen.