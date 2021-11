Essen

Aus für Abellio? Verkehrsverbund will Entscheidung treffen

22.11.2021, 02:26 Uhr | dpa

In der Krise des Bahnunternehmens Abellio entscheidet ein einflussreiches Gremium heute über die Zukunft der Firma. Der Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) kommt in Essen zusammen und berät, ob die Zusammenarbeit zum 1. Februar beendet wird. Dies hatte der Vorstand von Nordrhein-Westfalens größtem Verkehrsverbund in der vergangenen Woche vorgeschlagen. Sollte das Kontrollgremium der Empfehlung des Managements folgen, würden laufende Verträge mit Abellio Ende Januar auslaufen. Andere Bahnunternehmen sollen die Linien dann übernehmen.

So einen Marktaustritt gab es in dem vor etwa zwei Jahrzehnten liberalisierten Bahnmarkt in NRW noch nie. Abellio ist finanziell schwer angeschlagen. Die Firma durchläuft ein Schutzschirmverfahren, also eine Sanierung im Rahmen des Insolvenzrechts. Vor allem wegen Baustellen-Folgekosten und stark gestiegener Personalkosten steckt die in NRW tätige Abellio Rail GmbH tief in den roten Zahlen.

Ihre Forderungen an die Nahverkehrsverbünde nach Kostenübernahmen und besseren Neuverträgen liefen ins Leere. Stattdessen wollen die Vorstände der Verkehrsbünde in Notvergaben auf andere Firmen setzen und einen Schlussstrich ziehen unter die Zusammenarbeit mit Abellio. Die Notvergaben würden deutlich teurer als bisher: Um höhere Kosten auszugleichen, legt die Landesregierung 380 Millionen Euro bereit.

Abellio erklärt sich bereit, den Betrieb auch im Rahmen von einvernehmlichen Notvergaben für zwei Jahre weiterzuführen. Dazu sei inzwischen gegenüber den Verkehrsbünden eine entsprechende Preisindikation vorgelegt worden, teilte das Unternehmen am Sonntag mit.

Am Rande der Sitzung des Verwaltungsrats wollen Abellio-Beschäftigte um 14 Uhr eine Petition an das Gremium übergeben, in der sie die Rettung ihrer Firma fordern. Die Abellio Rail GmbH hat 1080 Beschäftigte, Firmensitz ist Hagen. Circa jeder sechste Zugkilometer im Schienen-Personennahverkehr (SPNV) von NRW entfällt auf Abellio, das Linien wie den RE1 von Aachen nach Hamm, den RE 19 von Düsseldorf nach Kassel und die S2 von Dortmund nach Essen betreibt.