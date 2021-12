Suche in NRW

10 Jahre alter Angelo vermisst – Spur führt ins Ruhrgebiet

02.12.2021, 08:56 Uhr | pb, t-online

Wo ist Angelo? Der Junge wird seit Tagen in Nordrhein-Westfalen vermisst. Eine Spur führt ins Ruhrgebiet. Zuletzt waren auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Seit Dienstag ist in Nordrhein-Westfalen der 10 Jahre alte Junge Angelo P. vermisst. Er wurde zuletzt am Dienstagmittag vor seiner Schule in Bonn-Lengsdorf gesehen, könnte sich aber mittlerweile im Ruhrgebiet aufhalten.

Das berichtet die Polizei Bonn, die am Mittwoch ein Foto des Jungen veröffentlicht hat. Der Junge, der in einer Bonner Jugendhilfeeinrichtung lebt, könnte sich demnach nun bei Familienangehörigen in Duisburg oder Krefeld aufhalten.

Suche im Ruhrgebiet: Wo ist Angelo P.?

Bei diesen konnte er von der Polizei zunächst aber nicht angetroffen werden. Bei der Suche nach dem Jungen waren zuletzt Suchhunde und ein Polizeihubschrauber beteiligt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise nach dem Aufenthaltsort des Jungen. Sie beschreibt Angelo wie folgt: Er ist 1,40-1,50 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Zudem hat schwarze, glatte Haare und dunklere Hautfarbe. Angelo trägt einen braunen Anorak sowie Jeans und blauen Winterschuhen. Vermutlich trage er zudem einen schwarzen Schulranzen mit sich.