Essen

Schwangere von Unbekannten angegriffen: Polizei sucht Zeugen

27.12.2021, 13:21 Uhr | dpa

Nach einem Angriff auf eine Schwangere am Ersten Weihnachtstag sucht die Polizei in Essen nach Zeugen. Die 24-Jährige war am späten Abend des 25. Dezember auf der Straße im Stadtteil Karnap von zwei maskierten Männern geschlagen und getreten worden. Selbst als die Frau noch am Boden lag, traten die Tatverdächtigen weiter rauf sie ein, wie die Polizei am Montag mitteilte. Zeugen hatten beobachtet, wie drei Maskierte anschließend flüchteten. Die Frau wurde leicht verletzt und kam zur Kontrolle ins Krankenhaus. Ob die Angreifer aus dem sozialen Umfeld der Frau stammen, sei jetzt Teil der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher.