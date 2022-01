Essen

Wechselhaftes Wetter in NRW: Am Abend erster Schnee möglich

04.01.2022, 07:33 Uhr | dpa

Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich am Dienstag auf wechselhaftes Wetter mit Regen und Schauern einstellen. Der Norden bleibe am Vormittag zunächst vom Regen verschont, im Süden schütte es dagegen zum Teil kräftig, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sieben und zehn Grad, allerdings sollen die Temperaturen im Laufe des Nachmittags sinken.

Im Bergland könne der Regen gegen Abend demnach auch in Schnee übergehen. Dazu wehe ein meist schwacher Wind aus Südwesten. Vereinzelt können aber auch stürmische Böen dabei sein.

In der Nacht zum Mittwoch verwandeln sich laut DWD vereinzelte Schauer in Schnee. Oberhalb von 500 bis 600 Metern müsse demnach mit Glätte durch Schneematsch oder durch überfrierende Nässe gerechnet werden. Der Mittwoch werde deutlich kühler - bei Höchsttemperaturen zwischen vier und sechs Grad. Im Flachland stehen am Mittwoch Regen oder Schneeregen auf dem Programm, im Bergland schneit es.