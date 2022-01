Essen

Einbruch bei Juwelier: Unbekannte rammen mit Auto Tür auf

20.01.2022, 10:02 Uhr | dpa

Unbekannte Täter haben bei einem Blitzeinbruch in Essen die Tür eines Juweliergeschäftes mithilfe eines Autos aufgerammt. Die Täter hätten am Mittwochabend mit mehreren Taschen das Schmuckgeschäft verlassen und seien mit einem Auto davongefahren, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zur Höhe der Beute gab es zunächst keine Informationen. Die Täter hätten zum Auframmen der Tür einen langen schweren Gegenstand vorne am Auto befestigt, hieß es in der Mitteilung. Türen von Juweliergeschäften seien in der Regel verstärkt, damit man sie nicht leicht aufbrechen kann, sagte ein Sprecher. Das Tatfahrzeug sei kurze Zeit nach dem Einbruch in der Nähe des Tatortes gefunden worden. Die Polizei sucht Zeugen.