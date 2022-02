Essen

Museum Folkwang: Steinmeier beim Festakt dabei

05.02.2022, 02:53 Uhr | dpa

Der Schriftzug am Museum Folkwang. Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) sind am Samstagabend (19.30 Uhr) Ehrengäste beim Festakt zum 100-jährigen Bestehen des Museums Folkwang in der Essener Philharmonie. Zuvor werden sich die beiden Politiker bei einem Rundgang im nahe gelegenen Museum gemeinsam die Jubiläumsausstellung mit dem Titel "Renoir, Monet, Gauguin - Bilder einer fließenden Welt" anschauen.

Rund 120 Werke insbesondere berühmter französischer Künstler sind dann von Sonntag an bis zum 15. Mai im Museum der Ruhrmetropole auf 1400 Quadratmetern auch für die Öffentlichkeit zu sehen. Die große Impressionisten-Schau mit den Sammlungen des Folkwang-Gründers Karl Ernst Osthaus und des japanischen Kunstsammlers Kojiro Matsukata aus dem National Museum of Western Art in Tokio bildet den Auftakt zahlreicher Veranstaltungen im Jubiläumsjahr des beliebten Museums.