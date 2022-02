Essen

CDU und SPD in NRW rüsten sich personell für Landtagswahl

19.02.2022, 01:39 Uhr | dpa

Knapp drei Monate vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen stellen CDU und SPD heute ihr Spitzenpersonal für den Wahlkampf auf. Die CDU will Ministerpräsident und CDU-Landeschef Hendrik Wüst (46) bei einem Delegiertentreffen in der Essener Grugahalle offiziell zum Spitzenkandidaten küren. Die SPD will bei einem digitalen Parteitag und Delegiertentreffen ihren Parteivorsitzenden und Landtagsfraktionschef Thomas Kutschaty (53) an die Spitze der Landesliste setzen. Die Landtagswahl ist am 15. Mai.

Zum Auftakt des SPD-Parteitags wird Bundeskanzler Olaf Scholz zu einem vorab aufgezeichneten Grußwort zugeschaltet. Die NRW-SPD will zudem auch ihr Wahlprogramm beschließen, das die Partei bereits mit dem Wort "Regierungsprogramm" überschrieben hat.

In NRW regiert seit 2017 eine schwarz-gelbe Koalition. Umfragen zufolge liegen CDU und SPD in NRW etwa gleichauf, nachdem die Christdemokraten direkt nach der Bundestagswahl noch deutlich hinter der SPD rangierten. Wüst hat das Amt des Ministerpräsidenten Ende Oktober übernommen, nachdem sein Vorgänger Armin Laschet als Unionskanzlerkandidat bei der Bundestagswahl gescheitert war.