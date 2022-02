Essen

Brand in Essen: 180 Personen in Hörsaalzentrum untergebracht

21.02.2022, 09:45 Uhr | dpa

Feuerwehrleute stehen vor einem Wohnkomplex, in dem zahlreiche Wohnung ausgebrannt sind. Foto: Helge Toben/dpa (Quelle: dpa)

Aus dem ausgebrannten Wohnhaus in Essen und aus umliegenden Gebäuden sind etwa 180 Bewohnerinnen und Bewohner in einem benachbarten Hörsaalzentrum untergebracht worden. Dazu gehörten Kinder, Ältere, Menschen im Rollstuhl, "der komplette Altersquerschnitt", sagte der zuständige Abschnittsleiter Betreuung, Sebastian Smitmans, von den Maltesern. Die Menschen "seien gefasst" und ruhig. Notfallseelsorger würden Gespräche anbieten. In dem ausgebrannten Wohnhaus selbst wohnten nach Angaben der Feuerwehr etwa 100 Menschen.

Eine 69-jährige Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung erzählte, dass sie am frühen Morgen durch lautes Klopfen an der Haustür geweckt worden sei. Sie habe sich nur einen Mantel überwerfen und sich Schuhe anziehen können. "Mein Handy habe ich auf dem Nachttisch liegen gelassen", berichtet sie. Auch ihre Brille sei dort geblieben. Man habe ihr gesagt, dass ihre Wohnung komplett verbrannt sei.