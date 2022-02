Brandkatastrophe in Essen

Roboterhund der Polizei durchsucht zerstörten Wohnkomplex

21.02.2022, 17:09 Uhr | dpa

Insgesamt 39 Wohnungen wurden bei einem verheerenden Feuer in Essen zerstört. Das Gebäude kann bisher nicht betreten werden. Daher kommt ein Roboter zum Einsatz.

Die Polizei will noch am heutigen Montag einen neuen Roboterhund in den ausgebrannten Wohnblock in Essen schicken. Das bestätigte eine Sprecherin der dpa. Die Ruine ist einsturzgefährdet und kann bisher nicht von Ermittlern betreten werden. Nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste soll der vierbeinige Roboter mit einer Kamera den Brandort erkunden.

Der 35 Kilo schwere Laufroboter war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Damals wurde erläutert, dass der vierbeinige Roboter mit Kameras und Sensoren zum Beispiel Katastrophenorte erkunden könnte. Am Montag sollte der Roboter – Spitzname "Herbie" – in Duisburg vorbereitet und dann nach Essen gebracht werden.

Herbert Reul (Archivbild): Er schaute sich bei der Eröffnung des neuen "Innovation Lab" der Polizei einen Roboterhund an. Damit soll am Montag die Brandruine in Essen erkundet werden. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)



Ein durch heftigen Wind angefachtes Feuer hatte in der Nacht zu Montag einen der größten Feuerwehreinsätze in der Essener Geschichte ausgelöst. Drei Menschen wurden bei dem Brand verletzt. 35 Wohnungen brannten nach einer ersten Bilanz der Stadt völlig aus, weitere wurden beschädigt. 128 Menschen verloren ihre Wohnung. Die Brandursache war zunächst noch unklar.