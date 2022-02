Essen

Einsatzkräfte: Nach Essener Großbrand Schäden ermitteln

22.02.2022, 03:32 Uhr | dpa

Am Tag nach dem Großbrand in der Essener Innenstadt mit drei Verletzten und 35 zerstörten Wohnungen versuchen Feuerwehr und Polizei am Dienstag, einen Überblick über den Schaden zu gewinnen. Die Ruine des Wohnkomplexes ist einsturzgefährdet, sie konnte am Brandtag bis zum Abend nicht von Ermittlern betreten werden.

128 Menschen hatten durch das Montagfrüh ausgebrochene Feuer ihre Wohnungen und vielfach ihr komplettes Eigentum verloren, sie mussten zu Bekannten oder in Hotels ziehen. Die Ursache des Feuers war zunächst unklar.

Nach Angaben des Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste soll bei den Ermittlungen möglicherweise auch ein neuer vierbeiniger Polizei-Roboter mit einer Kamera den Brandort erkunden. Der 35 Kilo schwere Laufroboter war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Damals wurde erläutert, dass er mit Kameras und Sensoren zum Beispiel Katastrophenorte erkunden könnte.