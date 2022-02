Essen

Polizei-Roboter kommt nach Großbrand zum Einsatz

22.02.2022, 10:14 Uhr | dpa

Am Tag nach dem Großbrand in der Essener Innenstadt mit drei Verletzten und 35 zerstörten Wohnungen soll ein vierbeiniger Polizei-Roboter die Ruine erkunden. "Der kommt zum Einsatz", sagte ein Sprecher der Polizei in Essen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Geplant sei der Einsatzstart am späten Vormittag. Der 35 Kilo schwere Laufroboter war erst vor wenigen Wochen bei einem Termin mit NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) in Duisburg vorgestellt worden. Damals wurde erläutert, dass er mit Kameras und Sensoren zum Beispiel Katastrophenorte erkunden könnte.

Die Ruine des Wohnkomplexes ist nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr einsturzgefährdet. Feuerwehrleute haben in der Nacht zum Dienstag mehrfach mit einer Wärmebildkamera kontrolliert, ob etwas aufglimmt, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Dienstagmorgen schilderte. Immer wieder seien kleine Glutnester aufgetaucht, die gelöscht worden seien. Gegen 7.00 Uhr hätten die Einsatzkräfte dann "Feuer aus" gemeldet, sagte der Sprecher. Damit werde die Einsatzstelle der Kriminalpolizei übergeben. Die Ursache des verheerenden Bandes in Essen ist bislang noch unbekannt.