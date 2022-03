Megabau in Essen

So sieht die neue Aldi-Zentrale aus

09.03.2022, 19:31 Uhr | dpa, fho, ads

Blick in den neuen Aldi Campus in Essen: Der Gebäudekomplex steht an der Eckenbergstraße – nur wenige Minuten entfernt vom ersten Aldi-Geschäft. (Quelle: Sophie Brössler/dpa)

In Essen hat eine spektakuläre Supermarkt-Zentrale ihre Türen geöffnet: Auf 100.000 Quadratmetern finden im Aldi-Campus hunderte Mitarbeitende Platz. Die neue Firmenzentrale hat sogar einen eigenen Hörsaal.

Der Discounter Aldi Nord hat nach drei Jahren Bauzeit am Mittwoch seine neue Firmenzentrale in Essen-Kray offiziell eröffnet. Mit dem Bau an der Eckenbergstraße bleibe man "seinen Wurzeln treu", lässt das Unternehmen verlauten – das hat nämlich eine lange Vergangenheit in der Stadt. Der Handelskonzern hatte mit einem kleinen Laden in Essen-Schonnebeck 1919 begonnen, heute betreibt die Kette inzwischen insgesamt 2.200 Filialen in der Nordhälfte Deutschlands.

Der 100.000 Quadratmeter große Gebäudekomplex soll Platz für mehr als 2.000 Mitarbeiter der Handelskette bieten. Der Bürokomplex besteht überwiegend aus offenen Bürobereichen, Co-Working-Flächen und über 100 Besprechungsräumen. Bei insgesamt rund 1.200 festen Arbeitsplätzen im Hauptgebäude gibt es weniger als 50 Einzelbüros.



Drohnenaufnahme des Aldi Campus': Der Bau ist mit viel Grün gestaltet. (Quelle: Aldi Nord/dpa)



Darüber hinaus verfügt der Campus über einen eigenen Hörsaal, ein Mitarbeiter-Restaurant, ein Bistro, einen Fitnesspavillon und eine Kindertagesstätte. Die Dächer des Campus sind zum großen Teil mit Grünflächen und Photovoltaikanlagen ausgestattet.

Bürgermeister von Essen: "Einmal Grüne Hauptstadt, immer Grüne Hauptstadt"

Der bei der Eröffnung anwesende Oberbürgermeister der Stadt Essen, Thomas Kufen (CDU), sprach von einem "wichtigen Standbein" für den Wirtschaftsstandort und betonte den "gelebten Nachhaltigkeitsgedanken" in Form von Photovoltaik, Geothermie und E-Ladesäulen, der besonders gut zur Stadt passe. "Denn einmal Grüne Hauptstadt, immer Grüne Hauptstadt", so der OB.

Der moderne Bau von innen: Hier sollen Tausende Mitarbeitende Arbeitsplätze bekommen. (Quelle: Rolf Vennenbernd/dpa)



Aldi Nord ist einer der größten deutschen Discounter. Hinzu kommen mehr als 5.200 Auslandsfilialen in den Niederlanden, in Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien, Portugal und Polen. Europaweit beschäftigt der Konzern fast 120.000 Mitarbeiter.