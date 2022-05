Viel Sonnenschein und etwas Regen am Wochenende in NRW

Nordrhein-Westfalen erwartet am Wochenende viel Sonnenschein - allerdings nicht am Samstag. Da werde das Wetter etwas unbeständig, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag. Im Tagesverlauf gebe es dabei auch Regen. Es ist der schlechteste Tag des Wochenendes. Am Freitag und Sonntag gibt es nach Angaben des DWD viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf über 20 Grad.