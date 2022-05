Sonniges Wochenende in NRW: Sonntag bis 29 Grad

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen k├Ânnen sich auf ein sonniges Wochenende freuen. Schon am Freitag lockert es nach wolkigem Beginn immer weiter auf, es bleibt weitgehend niederschlagsfrei. Am Samstag wird es dann heiter mit Temperaturen bis zu 25 Grad und m├Ą├čigem Wind. Am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) sehr warme Temperaturen mit H├Âchstwerten zwischen 26 und 29 Grad, in h├Âheren Lagen um 24 Grad. Dazu weht ein schwacher Wind. Zum Wochenbeginn soll es dann wieder unbest├Ąndiger werden.